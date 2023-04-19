Акции Интер РАО интересны для долгосрочных вложений - БКС Экспресс

Акции "Интер РАО" представляют интерес для инвесторов на долгосрочном горизонте в связи с их дешевизной, считают аналитики БКС Экспресс.

"Бумаги "Интер РАО" остаются одними из наиболее дешевых в секторе, учитывая крупные запасы кэша на счетах, а также казначейский пакет акций. В 2022 году финансовые вложения группы по РСБУ выросли на 2,7% (до 547,3 млрд руб.), денежные средства прибавили 46,4% (до 177,2 млрд руб.). Компания стабильно платит дивиденды, однако доходность сдерживается сравнительно низким коэффициентом дивидендных выплат - 25% от чистой прибыли по МСФО (50% у большинства на российском рынке), - отмечают эксперты в обзоре. - Дешевизна акций делает их интересными на долгосрочном горизонте. Драйверами для раскрытия стоимости и роста цены акций могли бы стать рост payout ratio или использование накопленных средств для M&A. В то же время какой-то активности компании или позитивных улучшений в данных вопросах в последние годы нет. Недооценка "Интер РАО" при сохранении статус-кво может сохраняться довольно долго".

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