Справедливая YTM новых бондов Газпрома серии БО-001Р-10- находится на уровне 10,2% - ПСБ

Справедливая доходность к погашению (YTM) нового выпуска облигаций "Газпрома" серии БО-001Р-10 находится на уровне 10,20% годовых, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

ООО "Газпром капитал" 21 апреля проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-10 объемом не менее 20 млрд рублей.

Ориентир доходности предполагает премию не выше 110 б.п. к ОФЗ на сроке 4 года. Купоны квартальные.

"Объявленный ориентир нового выпуска облигаций "Газпрома" смотрится интересно для широкого круга инвесторов. Справедливый уровень доходности первичного размещения 4-летних облигаций эмитента оцениваем около 10,20% годовых. На данном уровне бумага предполагает премию к ОФЗ в размере 95 б.п. и премию к ключевой ставке ЦБР в размере 270 б.п. Покупка бумаги позволяет зафиксировать высокую доходность на достаточно длинный срок", - указывают эксперты банка.

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