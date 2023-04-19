"Открытие Инвестиции" сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "О''Кей", сообщается в комментарии начальника управления анализа рынков, эксперта "Открытие Research" Алексея Павлова.

"Чистая прибыль "О''Кей" в 2022 году выросла на 16,2%, EBITDA - на 9,8%. Для эмитента результаты однозначно неплохие. Вдобавок динамика ритейлера на уровне чистой прибыли и EBITDA опередила темпы роста выручки, что сигнализирует об улучшении маржинальности на всех уровнях. При этом, как мы уже неоднократно отмечали, все успехи группы в последние пары лет обусловлены исключительно агрессивным развитием сети дискаунтеров "Да!". Впрочем, если сравнивать показатели эмитента с лидером рынка X5 Retail Group, то разрыв по всем фронтам остается колоссальным, - указывает Павлов. - Даже на уровне дискаунтеров "Чижик" буквально за один год вплотную подобрался к "Да!", которые "О''Кей" развивает с 2015 года. Да и прошлогоднее решение группы выплатить дивиденды, которые не получили держатели расписок в НРД, очевидно не добавляет бумагам инвестиционной привлекательности. Сохраняем негативный взгляд на бумаги компании как минимум на фоне наличия куда более привлекательных историй в секторе".

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