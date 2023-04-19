Котировки нефти могут продолжить снижение в ближайшее время - "Финам"

Котировки нефти марки Brent могут продолжить снижение в ближайшее время, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Утром в среду сохраняется относительное спокойствие на рынке нефти. Новостной фон не дает преимуществ "быкам" или "медведям": сильная статистика из Китая нивелируется новостями о переговорах между властями Ирака и Курдистана о возобновлении нефтяного экспорта. В середине текущей недели котировки нефти марки Brent снизились до ближайшего уровня поддержки на $84/баррель. Это означает, что высока вероятность того, что в самое ближайшее время котировки уйдут дальше вниз, чтобы закрыть тот "гэп", который образовался в начале апреля, то есть на $80/баррель. Только проторговав этот диапазон, игроки будут вновь наращивать длинные позиции", - пишет эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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