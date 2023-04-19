"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Coca-Cola Co. с прогнозной стоимостью на уровне $73 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"На наш взгляд, компания упрочила позиции и выглядит сильнее, чем в начале пандемии. Улучшился ее инновационный профиль, и мы ожидаем, что более целенаправленный маркетинг в сочетании с более прибыльным портфелем брендов принесут рост прибыли и котировок", - отмечают эксперты.

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