Рынок акций РФ может начать торги в среду со снижения - "Открытие Инвестиции"

Российский фондовый рынок может начать торговую сессию в среду со снижения, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Внешний фон перед стартом торгов в России в среду слабо негативный. В Китае инвесторы реагируют на сохраняющиеся проблемы с сектором недвижимости, а также продолжающееся ухудшение отношений с США. Нефть находится под давлением страхов более высоких ставок и потенциальной рецессии в развитых странах. Рубль слабеет в утренние часы, но российский рынок может начать день со снижения, следуя за негативом внешнего фона. К тому же техническая перекупленность рынка акций сохраняется на высоком уровне слишком долго", - пишет Кочетков.

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