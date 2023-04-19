Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 2600п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше отметки в 2600 пунктов на торгах в среду в отсутствие негативных новостей, считает аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов.

"Отдаем предпочтение акциям сталелитейщиков и бумагам потребительского сегмента. "Фишки" нефтегазового сектора, на наш взгляд, будут двигаться "хуже рынка". Отдельно отметим, рынок становится более уязвимым к новостному фону, по этой причине коррекционные настроения могут довольно быстро вернуться", - указывает эксперт в комментарии

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