Рубль, вероятно, будет торговаться в верхней части диапазона 80-82 руб./$1 в среду - ПСБ

Курс пары доллар/рубль может протестировать верхнюю часть недельного целевого диапазона 80-82 руб./$1 на торгах в среду на фоне снижения нефтяных котировок, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Впрочем, ожидать ощутимое ослабление рубля не приходится, и мы полагаем, что к концу недели на фоне активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат курс доллара перейдет в нижнюю часть указанного коридора", - отмечает эксперт в комментарии.

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