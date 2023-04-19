Индекс Мосбиржи в целом сохраняет потенциал роста к 2680-2740п - БКС Экспресс

"Голубые фишки" локально уязвимы к любым негативным факторам в настоящее время на фоне достаточно сильной перегретости, при этом в целом индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста к уровням 2680-2740 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Внешний фон в целом остается нейтральным для российского рынка акций. При его неизменности можно предположить, что торговая активность в среду снизится. В то же время фактор достаточно сильной перекупленности делает перегретые "голубые фишки" локально уязвимыми к любым негативным факторам. После сильных волн роста склонность участников быстро фиксировать прибыль увеличивается, что обычно выливается во всплески волатильности во время появления каких-то негативных новостей или ухудшения общерыночного фона, - пишет аналитик в обзоре. - В целом же по индексу Мосбиржи сохраняется актуальность среднесрочного растущего тренда. С коррекциями или без, но потенциал для подъема в рамках текущей фазы еще имеется. В частности, следующие ориентиры по индексу сместились к 2680-2740 пунктов. По мере приближения к этим отметкам навес продавцов может увеличиваться".

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