"БКС МИ" понизил целевую цену акций Charles Schwab до $70

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Charles Schwab Corp. с $95 до $70 по итогам 1К23, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"The Charles Schwab 17 апреля отчиталась за 1К23: прибыль выросла до $0,93/акц. с $0,77 годом ранее - выше консенсуса $0,90. Чистый доход увеличился на 10% на фоне роста чистого процентного дохода и при этом неизменного показателя в сегменте управления активами. В 1К23 объем базовых новых активов достиг $132 млрд по сравнению с $70 млрд годом ранее. Это свидетельствует о силе франшизы The Charles Schwab даже в стрессовый для банковской системы период. Компания отчиталась о сокращении депозитов на 11% к/к (порядка $41 млрд) в 1К23. Мы понижаем прогноз прибыли и целевую цену до $70 (с $95) из-за ослабления дохода в связи с продолжающимся оттоком депозитов, но ожидаем роста показателя выше аналогов на среднем горизонте за счет инновационных продуктов и увеличения рыночной доли", - пишут эксперты.

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