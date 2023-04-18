"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Positive Technologies до 2005 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 17% с текущих уровней, говорится в комментарии.

"Бизнес Positive Technologies по итогам 2022-го увеличился почти вдвое (выручка +95% г/г, отгрузки +88%), - указывают аналитики. - Этого удалось достичь за счет расширения клиентской базы, заключения новых контрактов и продления действующий лицензий. В апреле компания должна выплатить первую часть дивидендов за 2022 год (37,87 руб./акцию), а вторую часть выплат (18,94 руб./акцию) могут утвердить на собрании акционеров 11 мая. Совокупная дивидендная доходность - около 3-4%. Акции Positive Technologies сейчас торгуются по мультипликаторам дешевле, чем год назад, но дороже по сравнению с текущим среднерыночным показателем из-за стремительного роста бизнеса компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.