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18 апреля 2023 года 17:29
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Merck
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Merck & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $106 за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова. "16 апреля Merck анонсировала поглощение биотеха Prometheu по $200 за акцию, оценив компанию в $10,8 млрд. Сделка, которая будет полностью оплачена денежными средствами, должна завершиться в третьем квартале. Поглощение способно стать значимым драйвером роста для выручки Merck в следующем десятилетии и частично компенсировать риск предстоящего истечения патентов на противоонкологический суперблокбастер Keytruda. Увеличение экспозиции на рынок иммунологии содействует диверсификации продуктового портфеля эмитента. Большую часть выручки компания сейчас генерирует на рынке противораковых препаратов. Стратегически предстоящая сделка позитивна для Merck. При этом компания предупреждает о негативном влиянии поглощения на EPS в ближайшие двенадцать месяцев в размере $0,25. В эту величину включены расходы на финансирование приобретения и инвестиции в пайплайн", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MERCK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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