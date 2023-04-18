Инвестбанк Синара подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций ММК

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в обзоре.

"ММК" объявил производственные результаты за 1К23, которые мы расцениваем как сильные. На фоне увеличения спроса на внутреннем рынке выпуск стали вырос на 8% к/к (до 3,1 млн тонн). Продажи металлопродукции при этом выросли на 3% к/к (до 2,8 млн тонн), продажи премиальной продукции (43% от общих объемов) остались на уровне 4К22. Менеджмент эмитента также предоставил оптимистичный прогноз, предполагая высокие цены и спрос на внутреннем рынке во 2К23 благодаря сезонному всплеску строительной активности. Дополнительный положительный эффект окажет запуск завода в Турции в конце марта этого года. Мы подтверждаем позитивный взгляд на акции "ММК", которые торгуются с EV/EBITDA 2023П на уровне 2,6 c существенным дисконтом к акциям "Северстали" и "НЛМК", - указывает эксперт Дмитрий Смолин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.