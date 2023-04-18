Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto с прогнозной стоимостью на уровне 75 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Li Auto планирует втрое расширить линейку электромобилей и построить 3000 зарядных станций к 2025 году. Новые модели ориентируются на цену в HKD200000 ($26000) и выше. Мы считаем, что новости могут создать позитивный фон для котировок бумаг компании на краткосрочную перспективу, но эти планы в целом соответствуют долгосрочной стратегии автоконцерна", - указывают эксперты.

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