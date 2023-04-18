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18 апреля 2023 года 16:18
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto с прогнозной стоимостью на уровне 75 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Li Auto планирует втрое расширить линейку электромобилей и построить 3000 зарядных станций к 2025 году. Новые модели ориентируются на цену в HKD200000 ($26000) и выше. Мы считаем, что новости могут создать позитивный фон для котировок бумаг компании на краткосрочную перспективу, но эти планы в целом соответствуют долгосрочной стратегии автоконцерна", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-LI/AUTO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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