"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "О''Кей" в силу их низкой ликвидности и торговли сильно дороже конкурентов по мультипликатору P/E, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Ритейлер "О''Кей" опубликовал финансовые результаты за 2022 год, и мы увидели снижение результатов именно сети одноименных гипермаркетов, но рост выручки и EBITDA дискаунтеров "Да!". Дискаунтеры уже приносят 26% выручки. На протяжении года эмитент среди всех отчитавшихся ритейлеров испытывал больше всего трудностей с падением сопоставимого трафика, причем хуже проявили себя гипермаркеты. Из позитивного стоит отметить рост EBITDA во втором полугодии на 6,7% и увеличение рентабельности по EBITDA до 9,2%. Это выше, чем, например, у "Ленты", - отмечает эксперт.

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