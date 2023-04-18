"Финам" снизил рейтинг акций ЛУКОЙЛа до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" с "покупать" до "держать" в связи с бурным ростом стоимости бумаг в последние несколько месяцев, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для акций была при этом подтверждена экспертами на уровне 4623 рублей за штуку.

"С середины февраля акции "ЛУКОЙЛа" выросли более чем на 20% и достигли нашей целевой цены. Позитивная динамика была связана с ослаблением рубля, ожиданием финальных дивидендов за 2022 год и решением ОПЕК+ о сокращении добычи. При этом дивиденды в примерно 500 руб. на акцию уже стали консенсусом и не могут быть новым драйвером для роста котировок бумаг, а прочие положительные факторы во многом отыграны в последний месяц. На фоне отсутствия новых существенных драйверов для роста мы считаем текущий момент удачным для фиксации прибыли", - указывает аналитик Сергей Кауфман.

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