"Тинькофф Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены бумаг X5

"Тинькофф Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены бумаг (GDR) X5 Retail Group ввиду их торговли по мультипликаторам дешевле относительно конкурентов и исторических значений, прогнозная стоимость составляет 1900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"X5 поделился операционными результатами за первый квартал 2023 года. Как мы и ожидали, рост сопоставимого среднего чека замедляется, компенсируя значительный рост в начале прошлого года. Рост трафика тоже сокращается в основном из-за низких значений в сети "Перекресток", на которую в первом квартале пришлось 13,5% выручки. Выручка по итогу квартала показала хороший рост с учетом закрытия и реорганизации сети "Карусель". Группа продолжает сокращать число магазинов "Перекресток" и расширять сеть дискаунтеров "Чижик", что актуально на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения, - отмечает эксперт. - В понедельник компания подтвердила покупку сети "Тамерлан", в которую входят 295 магазинов. По итогу 1К23 X5 открыла еще 437 новых магазинов".

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