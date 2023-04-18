"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Tyson Foods с целью $70 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,93%, стоп-приказ: $58, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Текущий негатив на фоне отказа от поставок в Китай уже скорректировал цену и ожидания участников рынка. По мнению аналитиков, следующая отчетность, которая выйдет 8 мая, может удивить рынок.

"С точки зрения технического анализа слом нисходящего тренда проходит удачно, линия сопротивления пробита, и цена закрепляется над ней. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $58 риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,49", - указывают эксперты "Финама".

Tyson Foods - американская транснациональная корпорация, работающая в пищевой промышленности. Вместе со своими дочерними компаниями Tyson Foods владеет торговыми марками Jimmy Dean, Hillshire Farm, Sara Lee, Ball Park, Wright Brand, Aidells и State Fair.

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