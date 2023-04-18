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18 апреля 2023 года 13:15
"Тинькофф Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции ЦИАН с целью 605 руб
"Тинькофф Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции ЦИАН с целью 605 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22% с текущих уровней, сообщается в комментарии. "Один из крупнейших онлайн-сервисов для аренды и продажи недвижимости в России подвел итоги 2022 года. Выручка за год выросла на 37% г/г. При этом основной бизнес, который включает размещение объявлений, лидогенерацию девелоперам и рекламные услуги, показал рост на 39% г/г. Скорр. EBITDA за год выросла более чем в пять раз за счет успехов основного бизнеса в Москве и МО. За 2022 год ЦИАН заработал 480 млн рублей (годом ранее были убытки почти в 3 млрд рублей). Компания накопила более 4 млрд рублей, часть которых в перспективе может направить на дивиденды. Правда, пока никаких конкретных решений по выплатам нет. Возможно, это связано с техническими барьерами", - пишет аналитик Ляйсян Хусяинова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦИАН-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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