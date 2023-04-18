БКС Экспресс сохраняет преимущественно нейтральную оценку цены бумаг О''Кей

Аналитики БКС Экспресс сохраняют преимущественно нейтральную оценку цены бумаг "О''Кей", говорится в комментарии эксперта Дмитрия Пучкарева.

"Опубликованные финансовые результаты "О''Кей" за 2022 год по МСФО оказались лучше ожиданий. Показатель EBITDA за полугодие достиг максимальных уровней. Драйвером роста выступает развитие сети дискаунтеров "ДА!". Компания сообщила о росте EBITDA в 2,2 раза г/г при рентабельности в 6,8%. Эмитент закончил второе полугодие с чистым убытком, однако динамика связана с крупными валютными переоценками. Взгляд на бумаги "О''Кей" преимущественно нейтральный. Они не выглядят дорогими, однако сдерживающим фактором остается упор на сегмент гипермаркетов, который показывает слабые результаты в последние годы", - указывает аналитик.

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