Freedom Finance Global рекомендует держать акции Citigroup с прогнозной ценой $51

Freedom Finance Global рекомендует держать акции Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $51 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы по-прежнему ожидаем замедление роста кредитования в потребительском и коммерческом сегментах, а как следствие, и динамики процентных доходов в банковской индустрии в текущем году. Неблагоприятные для инвестиционно-банковского направления условия и ослабление бизнес-активности выступят сдерживающим фактором для роста доходов эмитента в части институциональных услуг", - отмечает аналитик Алина Попцова.

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