"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам Globaltrans с прогнозной ценой 601 руб

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам Globaltrans с прогнозной стоимостью 601 рубль за штуку в перспективе года, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе цена бумаги Globaltrans обладает потенциалом для роста на фоне переориентации экспортных поставок с Запада на Восток, в том числе за счет наращивания торгового сотрудничества с Китаем. Компания продемонстрировала сильные финансовые показатели в 2022 году, снизила долговую нагрузку и улучшила коэффициенты операционной эффективности. Разворот негативного тренда в динамике грузооборота сети "РЖД", благоприятная обстановка со ставками в сегментах полувагонов и цистерн, а также наличие у эмитента долгосрочных сервисных контрактов будет положительно сказываться на финансовых метриках Globaltrans в 2023 году", - отмечает аналитик отдела анализа акций Наталья Пырьева.

Globaltrans - одна из крупнейших компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России и стран СНГ.

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