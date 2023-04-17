"Финам" понизил рейтинг акций HCA Healthcare до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость на уровне $281,4 за штуку на декабрь 2023 года была при этом сохранена экспертами.

"Один из ведущих американских операторов медучреждений HCA Healthcare в период пандемии коронавируса оказался на передовой по спасению жизней американцев и при этом сумел сохранить достойную динамику финансовых показателей, что отражается и на динамике акций, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - За период с нашего последнего обновления (в середине марта) акции HCA Healthcare принесли доходность в размере 10,5% и приблизились к целевой цене. Стоит отметить, что доходность бумаги за последние 6 месяцев превышает 32%".

HCA Healthcare - один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США, в первую очередь стационарного лечения пациентов.

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