Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций UnitedHealth до $552

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций UnitedHealth Group до $552 за штуку на фоне позитивной оценки отчетности эмитента за первый квартал текущего года, сообщается в материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Бизнес компании не встречает серьезных регуляторных препятствий для повышения стоимости страховых программ. Основным драйвером роста UnitedHealth выступает подсегмент Optum Health, выручка в котором продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста. Так как результаты эмитента за январь-март оказались лучше прогнозов, его менеджмент повысил годовой прогноз скорректированной EPS на $0,1, до $24,5-25", - отмечает старший аналитик Илья Зубков.

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