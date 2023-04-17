Главные события недели - SberCIB

Индексы PMI в США выйдут на текущей неделе, также пройдет годовое собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка, свои результаты представят "О''КЕЙ", "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), X5 Retail Group и "ТГК-1".

17 апреля:

- США: индекс производственной активности штата Нью-Йорк за апрель;

- США: индекс рынка жилья от NAHB за апрель.

18 апреля:

- Китай: ВВП за первый квартал 2023 года;

- Китай: инвестиции в основной капитал, промпроизводство, розничные продажи и безработица в марте;

- Германия: индекс экономических настроений ZEW в апреле;

- США: разрешения на строительство и объем строительства новых домов в марте;

- РФ: операционные результаты "ММК" и X5 Retail Group за первый квартал 2023 года;

- РФ: результаты "О''КЕЙ" за 2022 год по МСФО.

19 апреля:

- Индекс цен производителей в России за март.

20 апреля:

- Китай: решение по монетарной политике НБК;

- Германия: индекс цен производителей за март;

- США: индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии;

- США: продажи на вторичном рынке жилья за март;

- РФ: операционные результаты "Северстали" за 1К23.

21 апреля:

- Индексы PMI в США, Германии и еврозоне;

- РФ: ГОСА Сбербанка (выступление Г.О. Грефа по итогам 2022 года);

- РФ: операционные результаты "ТГК-1" за первый квартал 2023 года.

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