Средний курс рубля в 2023г составит, вероятно, 81,7 руб./$1 - ПСБ

Средний курс национальной валюты по отношению к доллару США в текущем году составит, вероятно, 81,7 руб./$1, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Минэкономразвития обновило макропрогноз, в котором среднегодовой курс пары доллар/рубль в 2023 году предполагается на уровне 76,5 руб./$1. Считаем такой взгляд на рубль чрезмерно оптимистичным. Не исключаем коррекционное укрепление национальной валюты в ближайшие месяцы, но не верим в устойчивость такого тренда. Трансформация экономики России и геополитические риски пока сохраняются. Наш прогноз среднего курса на текущий год - 81,7 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

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