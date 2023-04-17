Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Совкомфлота", сообщается в обзоре.

"Совкомфлот" показал рекордные финансовые результаты в 2022: компания заработала $0,8 млрд операционного денежного потока после капитальных вложений и $1 млрд EBITDA (+53% г/г). При этом рыночная капитализация эмитента составляет $1,8 млрд. Уровень долга сократился с 3,5x в конце 2021 года до менее 1х на конец 2022 года. В результате мультипликатор EV/EBITDA 2022 г. снизился до 2,8x (это в два раза ниже, чем у аналогов, и в три раза ниже, чем мультипликатор при размещении). Компания возобновила выплату дивидендов (7%-ная доходность соответствует уровню, обещанному во время IPO и выплаченному по результатам 2020 года), - отмечают эксперты Елена Сахнова, Андрей Карагодин и Лидия Михайлова. - Основную прибыль (сверх законтрактованной по долгосрочным индустриальным контрактам) компания заработала во 2П22. При этом ситуация на рынке не ухудшилась. В 1К23 средние ставки фрахта нефтяных танкеров были в три раза выше г/г, составив более $50 тыс./день. Ожидаем от "Совкомфлота" очередного рекорда по финансовым результатам в 2023 году: EBITDA достигнет $1,4 млрд. Это позволит показать рекордную чистую прибыль около $0,6 млрд и заплатить 16% доходности (при выплате 50% от чистой прибыли). Мультипликатор 2023 года снизится до 2,2х".

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