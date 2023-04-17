Умеренный оптимизм сохранится на рынке ОФЗ в понедельник - ПСБ

Умеренный оптимизм сохранится на рынке рублевых гособлигаций в понедельник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт отмечает, что по итогам торгов в пятницу доходность индекса гособлигаций RGBI снизилась 9,58% (-1 б.п. за день и -7 б.п. за неделю). Основные покупки были сконцентрированы в коротких и среднесрочных гособлигациях. Умеренный рост котировок ОФЗ в конце недели, по мнению аналитика, поддерживала стабилизация нефтяных цен в диапазоне $85-87 за баррель Brent, а также комментарии Минэкономразвития РФ о понижении прогноза по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5% ранее.

"Доходность ОФЗ с погашением до 1 года снизилась с начала апреля на 30 - 45 б.п., в диапазоне 7,1 - 7,6% годовых, - констатирует Монастыршин. - Такая динамика, на наш взгляд, справедливо отражает снижение вероятности повышения ключевой ставки ЦБР на фоне низкой инфляции в марте-апреле. При реализации прогнозов Минэкономразвития по достижению инфляции ориентиров 3,6% в июне, 4,7% в сентябре и 5,3% в декабре вслед за короткими ОФЗ может произойти и снижение доходности среднесрочных ОФЗ. В понедельник ждём сохранения умеренного оптимизма на рынке ОФЗ".

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