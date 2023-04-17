Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов в ближайшие дни - SberCIB

Доходности на рынке рублевых гособлигаций в понедельник-вторник могут вырасти на несколько базисных пунктов в преддверии очередных аукционов Минфина (среда, 19 апреля), полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, останется около отметки 82 руб./$1 на торгах в понедельник, считают эксперты инвестбанка.

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