Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 81-83 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 81-83 руб./$1, по паре евро/рубль - 89-91 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Рубль стремится к укреплению на фоне роста нефтяных цен и глобального ослабления доллара, - отмечает эксперт. - В качестве поддержки российской валюты продолжают выступать продажи юаней на 3,7 млрд руб. в рамках бюджетного правила. Также на стороне рубля играют новости рынка энергоресурсов. К ним можно отнести сообщения о наращивании Австрией импорта российского газа. Экспортеры готовятся к старту налоговых выплат, которые также способны добавить оптимизма рублю, увеличив предложение валюты. На мировом рынке тем временем растет спрос на рисковые активы. В качестве ориентира на текущий момент выступает статистика из США, которая говорит о замедлении роста индекса цен производителей в марте".

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