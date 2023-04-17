Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит рост к уровню 2600п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит рост в направлении уровня 2600 пунктов на торгах в понедельник, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Рассчитываем увидеть рост акций Сбербанка. Кроме того, ожидаем, что бумаги сталелитейщиков вернутся к росту в преддверии публикации операционных результатов за первый квартал текущего года. Также положительно смотрим на бумаги "НОВАТЭКа" и "Газпром нефти", - указывает эксперт в комментарии.

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