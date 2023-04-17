Акции НОВАТЭКа - неплохая дивидендная идея на ближайшие годы - Freedom Finance Global

Акции "НОВАТЭКа" будут неплохой дивидендной идеей для инвесторов в ближайшие годы, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Компания представила производственные результаты за первый квартал, в которых добыча углеводородов оказалась на уровне 4К22, то есть, близко к историческому максимуму (суточная добыча составила 1,81 млн баррелей н.э.); реализация газа побила прежний квартальный рекорд на 160 млн кубометров (причем на международном рынке реализовано 2,97 млрд кубометров, что на 20% больше, чем в 4К22). Основная причина увеличения добычи - рост внутреннего спроса на рынке газомоторного топлива и дефицит газа в связи с прекращением поставок по "Северному потоку". Если уровень добычи сохранится, а мы предполагаем это в базовом сценарии, то добыча углеводородов по итогам года окажется в диапазоне 642-660 млн барр. н.э., что на 3,4% больше прежнего рекорда. Это без учета консолидации доли Shell в "Сахалин Энерджи" и запуска первой очереди "Арктик 2", которая может произойти в конце года, - указывает эксперт в обзоре. - Таким образом, эмитент станет лидером по темпам роста добычи газа, а в следующем году увеличит свои мощности еще как минимум на 9 млн тонн СПГ (включая доли в ассоциированных компаниях). После выхода завода "Арктик СПГ 2" на полную мощность (предварительно после 2025 года) объем поставок СПГ на западном направлении может превысить 23 млн тонн, а на восточном - 20 млн тонн в год. На горизонте 2029 года объем экспорта СПГ из России может составить 100 млн тонн, и "НОВАТЭК" может оказаться лидером на рынке. Акции "НОВАТЭКа" в ближайшие годы, на наш взгляд, будут неплохой дивидендной идеей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.