"БКС МИ" понизил целевую цену акций Delta Air Lines до $40

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Delta Air Lines с $44 до $40 за штуку, что предполагает потенциал роста 20% от текущих уровней, и сохранил рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре.

По мнению экспертов, в 2023 году спрос на туристические перелеты останется высоким, а показатель бизнес-рейсов превысит уровень 2019 года. Также они прогнозируют восстановление международного трафика за счет упразднения большинства ограничений в странах Западной Европы.

"Мы повышаем прогноз прибыли на 2023 год до $5,54 с $5,50 и подтверждаем на 2024 год на уровне $6,60. В свете увеличения прогноза мы считаем акции Delta Air привлекательно оцененными на отметке 6,2х EPS 2023e. Наша пересмотренная целевая цена ($40) предполагает потенциальную доходность 19%", - указывают аналитики "БКС МИ".

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