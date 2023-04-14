"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Mondelez International

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "держать" для акций Mondelez International и не исключают ее повышения до "покупать" при падении котировок до $55, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы не исключаем повышения рекомендации до "покупать" при падении котировок до $55 или если, на наш взгляд, бумаги компании станут более привлекательными среди покрываемых нами аналогов, - отмечают эксперты. - 27 апреля Mondelez отчитается за 1К23 и проведет телеконференцию по итогам периода. Наша оценка прибыли на акцию (EPS) за 1К23 - $0,83, консенсус - $0,81. Долгосрочный "алгоритм" роста компании предполагает повышение выручки от существующих направлений деятельности (органический рост) на 3-5%, EPS на 8-9% в постоянных ценах и годовой денежный поток на уровне $3 млрд. Наша оценка EPS в 2023 году - $3,15, долгосрочный прогноз роста прибыли - 9%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.