Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Delta Air до $52

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Delta Air Lines до $52 за штуку на горизонте года, рекомендация - покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Глинянова.

"13 апреля сезон отчетов авиакомпаний открыла Delta Air Lines. Выручка эмитента оказалась чуть ниже ожиданий аналитиков, составив $11,8 млрд без учета доходов НПЗ. Скорректированная EPS на уровне $0,25 также недотянула до консенсус-прогноза. При этом, согласно GAAP, компания показала убыток на акцию в размере $0,57. Отметим, что фактические показатели соответствуют мартовским заявлениям менеджмента и полученные результаты не стоит интерпретировать как негативные или существенно отклоняющиеся от ожидаемой траектории. В сравнении с прошлым годом компании удалось существенно сократить убыток на акцию (в 2,5 раза). Операционная маржа также подросла (+6,2 п.п.), однако все еще остается в отрицательной зоне преимущественно из-за новых трудовых соглашений, заключение которых привело к повышению заработной платы сотрудников. В итоге Delta Airlines сейчас может похвастаться одними из лучший условий труда в отрасли, - отмечает эксперт. - Несмотря на макроэкономические факторы риски, а также некоторую неопределенность в связи с поставками новых самолетов, мы повышаем таргет по бумаге эмитента на горизонте двенадцати месяцев до $52, рекомендация - "покупать".

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