Возможно сдержанное давление на индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе могут ощущать сдержанное нисходящее давление в ожидании объявления об одиннадцатом пакете санкций ЕС, намерение принять который подтверждают официальные лица, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"На этом фоне индикатору Мосбиржи может быть сложно закрепиться выше 2600 пунктов, хотя в самом конце недели, в пятницу, возможно появление значимых позитивных драйверов в виде подтверждения выплаты итоговых дивидендов акционерами "НОВАТЭКа" (60,58 руб. на акцию) и Сбербанка (25 руб. на акцию), - отмечает эксперт. - Совет директоров "ТМК" в четверг должен дать рекомендацию по выплатам за 2022 год, до этого компания заплатила дивиденды за 9 месяцев с доходностью 7%. Операционные результаты за 1К23 ожидаются от X5 Retail Group, "Северстали", "Норникеля", "ТГК-1". Финансовые результаты за 1К также намерена представить "ТГК-14". На макроэкономическом фронте выйдут данные по производственной инфляции России за март".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.