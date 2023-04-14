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14 апреля 2023 года 16:55
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Moderna с целью $180
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Moderna Inc. с целью $180 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,1%, стоп-приказ: $148, говорится в комментарии инвестиционной компании. "16 апреля компания может представить дополнительные данные клинических испытаний персонализированной вакцины против рака, разработанной в партнерстве с Merck & Co. Прошлые данные показали высокий уровень эффективности разрабатываемого препарата. В случае публикации положительных данных цена бумаг эмитента может показать существенный рост", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии которого появляется потенциал для дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $180. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $148 риск на портфель составит 0,39%", - указывают в "Финаме". Moderna Inc. - американская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств на основе матричной РНК. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MODERNA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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