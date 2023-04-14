Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг покупать для акций JPMorgan

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг покупать для акций JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $155 за штуку на фоне представленных лучше ожиданий в части выручки и прибыли финансовых результатов эмитента за первый квартал текущего года, сообщается в обзоре аналитиков.

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