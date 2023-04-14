"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1450 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 1200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Правительство попросит Минэнерго и Минприроды изучить возможные способы обеспечения ресурсной базы для производства СПГ в ответ на запрос "НОВАТЭКа" по целевому закреплению ресурсной базы для проектов СПГ. Эмитент запатентовал модифицированный арктический каскад - передовой метод сжижения природного газа. Эта инновационная технология была разработана, чтобы использовать оборудование российского производства, делая его более доступным и экономичным. Модифицированный арктический каскад предназначен для использования на крупных арктических проектах мощностью до 3 млн тонн СПГ в год", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага закрепилась выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 1200 руб. риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме".

"НОВАТЭК" является крупнейшим независимым производителем природного газа в России.

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