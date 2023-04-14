Возможен рост цены акций BlackRock до уровня $734 в течение квартала - БКС Экспресс

Возможен рост котировок акций BlackRock до уровня $734 за штуку в течение текущего квартала, считает эксперт БКС Экспресс Евгений Калянов.

"Гигант управления капиталом BlackRock опубликовал квартальный отчет. Результаты смешанные: EPS выше прогнозов, а выручка - немного ниже; за квартал акций выкуплено на $0,375 млрд (0,4% от капитализации), квартальный дивиденд повышен на 2,5% (до $5); активы под управлением восстанавливаются, - указывает аналитик в обзоре. - Учитывая, что на фоне банковского кризиса спрос на услуги только растет и компания быстро наращивает капитал под управлением, то в ближайший квартал стоит ожидать роста котировок акций эмитента. На дневном графике индикатор RSI вышел из зоны нижних экстремальных значений и устремился к верхней зоне. Цена акций BlackRock после выхода из восходящего канала стремится в него вернуться и закрепить 200-периодную среднюю в качестве динамической поддержки. В течение следующего квартала можно ожидать роста котировок бумаги до сопротивления на уровне $734. Целевая цена на год составляет $980, рекомендация - "покупать".

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