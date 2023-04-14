Российские акции отражают надежды на выход из кризиса - "Финам"

Российские акции отражают надежды на выход из кризиса, говорится в инвестиционной стратегии "Финама" на II квартал 2023 года.

Аналитики отмечают оживление спроса на российские акции в марте - индекс Мосбиржи отыграл полугодовые потери на фоне относительного новостного затишья. Рост, по их мнению, был обусловлен рядом факторов:

- Наблюдается сильная корреляция с валютным курсом, которая компенсировала снижение цен на сырьевые товары.

- Помогло улучшение ожиданий по экономике.

- Лучше ожиданий отчитались Сбербанк и "Аэрофлот" - флагманы своих отраслей.

- Инвесторы начали покупать акции "под дивиденды".

"Эти факторы роста - сами по себе мощные, но нужно понимать, что страна находится в условиях беспрецедентных санкций, бюджетного дефицита и повышения налогов, что будет ограничивать дивидендный потенциал, и доминирующим драйвером является внешняя повестка, - указывают эксперты "Финама". - Рынок по инерции может продолжить рост до тех пор, пока не будет плохих новостей. Поэтому среднесрочное инвестирования с фиксацией прибыли может дать результаты лучше, чем стратегия "купил и держи". По большому счету "боковик" сохраняется, и пока нет "железных" условий для возврата к историческим пикам".

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