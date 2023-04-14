"БКС МИ" открыл парную торговую идею: лонг в акциях United Airlines против Carnival

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях United Airlines Holdings против "шорта" в акциях Carnival Corp." с целевой доходностью до 15-20% на горизонте 6 месяцев, сообщается на портале БКС Экспресс.

Аналитики видят потенциал роста бумаг United Airlines за счет возврата мультипликатора EV/EBITDA компании к средним значениям, при этом считают акции Carnival аутсайдерами из-за высокой долговой нагрузки и более медленного восстановления выручки.

"Обе компании получают поддержку от улучшения ситуации с туризмом, однако авиаперелеты восстанавливаются быстрее круизов. Так, по итогам 2023 года ожидается, что выручка United Airlines превысит допандемийный уровень на 20%, тогда как выручка Carnival только вернется к показателям 2019 года", - указывают эксперты "БКС МИ".

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