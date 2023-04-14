"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам Ozon

Аналитики "Финама" присвоили АДР Ozon рейтинг "покупать" с целевой ценой 1990 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 17% в перспективе на 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Оператор одноименного маркетплейса OZON - публичный представитель быстрорастущей ниши электронной торговли в России. В 2022 году общий объем товаров, проданных на площадке (GMV), практически удвоился, и, хотя в 2023 году темпы роста могут быть несколько скромнее, Ozon планирует увеличивать свою долю на рынке, который может вырасти на 30%. Темпы роста бизнеса остаются высокими, а увеличение загрузки логистических мощностей за счет увеличения продаж на площадке станет положительным фактором для рентабельности. С момента начала покрытия расписки выросли на 18%, но, по нашим оценкам, все еще имеют неплохой апсайд", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Ozon - один из лидеров электронной коммерции в России, управляет одноименным маркетплейсом.

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