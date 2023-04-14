"БКС МИ" повысил целевую цену акций НОВАТЭКа до 1700 руб

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций "НОВАТЭКа" с 1500 руб. до 1700 руб. за штуку, добавив в оценочную модель 27,5%-ную долю компании в проекте Сахалин-2 и улучшив долгосрочные прогнозы по дивидендам, сообщается на портале БКС Экспресс.

Рекомендация для акций компании подтверждена на уровне "покупать".

"НОВАТЭК" официально подал заявку на покупку 27,5% акций Shell в СПГ-проекте Сахалин-2. Поскольку цена продажи в 95 млрд руб. ($1,2 млрд), как сообщается, была недавно одобрена президентом РФ, а "НОВАТЭК" является единственной компанией, имеющей право на участие в сделке в соответствии с установленными правительством параметрами, приобретение значительной доли в другом СПГ-проекте представляется экспертам "БКС МИ" и весьма вероятным.

"Компании уже принадлежит 50% акций флагманского проекта Ямал СПГ (мощность - 17,4 млн т в год), 60% строящегося проекта Арктик СПГ-2 (19,8 млн т) и 100% находящегося в разработке Обского СПГ (5 млн т). Сахалин-2 добавит 30% к текущей чистой мощности СПГ "НОВАТЭКа" (доля в Ямал СПГ составляет 8,7 млн т в год) и 10% к чистой мощности портфеля СПГ-проектов компании", - пишут аналитики.

В открытых источниках мало информации о дивидендах Сахалинской энергии. Тем не менее, по оценке стратегов "БКС МИ", это зрелый СПГ-проект, который должен быть в состоянии выплачивать высокий процент чистой прибыли в виде дивидендов.

"Мы полагаем, что до 2030 года компания будет направлять на выплаты 75% от предполагаемой чистой прибыли ($2,6 млрд в год). Это означает, что "НОВАТЭК" получит $680 млн чистой прибыли в год и $500 млн в год в виде дивидендов", - прогнозируют в инвесткомпании.

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