Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию покупать для акций Alibaba Group Holding с прогнозной стоимостью на уровне $140 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"SoftBank, крупнейший акционер Alibaba, 12 апреля заявил о планах продать основную часть своего пакета бумаг китайского техгиганта. Действия SoftBank связаны с потребностью в наличных деньгах: потери от инвестиций в стартапы последних лет вынуждают фиксировать позиции по одной из лучших долгосрочных сделок японского инвестора (в 2000 году SoftBank купил около 30% Alibaba за $20 млн). Еще одной причиной продажи акций Alibaba называют планируемый SoftBank обратный выкуп его бумаг. Среднесрочно продажа такой большой доли Alibaba неблагоприятно скажется на динамике котировок бумаг эмитента. В то же время мы полагаем, что эта продажа не вызвана сомнениями в перспективах компании и не отразится непосредственно на бизнесе китайского техгиганта, поэтому новость не окажет давление на фундаментальную стоимость Alibaba", - указывает аналитик Роман Лукьянчиков.

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