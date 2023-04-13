"Открытие Инвестиции" повышает целевую цену акций Positive Technologies

Аналитики "Открытие Инвестиции" повысили целевую цену акций Positive Technologies на основе результатов за 2022 год и прогнозов на 2023 год до 2300 руб. за штуку, что подразумевает потенциал роста на уровне 34% к текущим котировкам и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Бизнес Positive Technologies в 2022 году продемонстрировал исключительные результаты в годовом сопоставлении: выручка выросла в 2 раза, а чистая прибыль - в 3,2 раза. За счет сбалансированного управления расходами эффективность бизнеса продолжает нарастать, - пишут эксперты. - В 2023 году Positive Technologies ожидает сохранение высоких темпов роста бизнеса - отгрузки могут составить 20-25 млрд руб., что предполагает рост от 40 до 60%. При этом компания продолжит высокими темпами инвестировать в R&D и масштабирование бизнеса".

Positive Technologies на данный момент, по мнению аналитиков, не нуждается в новых источниках капитала, полностью фондируя исследования и разработки за счет собственных ресурсов, тогда как кредитные средства использует главным образом для пополнения оборотных средств в рамках сезонности. Долговая нагрузка компании по итогам 2022 года минимальная - 0,1x ND/EBITDA.

"Сегодня бизнес Positive Technologies уже вышел на уровень, позволяющий производить дивидендные выплаты акционерам, - подчеркивается в комментарии. - По итогам 2022 года совет директоров Positive Technologies рекомендовал выплаты порядка 75% от показателя NIC, что составляет 3,75 млрд руб. или 56,8 руб. на акцию. Исходя из прогнозов темпов роста бизнеса и наших ожиданий по операционной маржинальности, дивидендная доходность по итогам 2023 года может превысить 5% к текущей цене акций".

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