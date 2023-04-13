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13 апреля 2023 года 17:52
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 17 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 17 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,088%, стоп-приказ: 13,720 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания представила отчетность по МСФО за 2022 год. Консолидированная выручка выросла на 18%, прибыль - на 15,4%. Все это, по мнению аналитиков, указывает на способность компании демонстрировать сильные результаты даже в кризисные периоды. "С технической точки зрения очередной уровень сопротивления пробит, вероятна коррекция к уровню 14,000 руб., откуда стоит рассматривать открытие длинных позиций по тренду. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 13,720 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,53", - указывают эксперты "Финама". АФК "Система" - российская инвестиционная компания. Инвестиционный портфель АФК "Система" состоит преимущественно из российских компаний из различных секторов экономики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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