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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Дефицит предложения может образоваться на рынке нефти к концу 2023г - "Русс-Инвест"
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13 апреля 2023 года 17:25

Дефицит предложения может образоваться на рынке нефти к концу 2023г - "Русс-Инвест"

Дефицит предложения может образоваться на рынке нефти к концу 2023 года, считает главный экономист инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

"Вышедший обзор нефтяного рынка от ОПЕК показал, что картель прогнозирует глобальный спрос на сырую нефть в размере 101,89 млн. баррелей в день в 2023 году (+2,3 млн. баррелей в день по сравнению с предыдущим годом) и 103,27 млн. баррелей в день в IV квартале, - пишет эксперт. - В то же время совокупная глобальная добыча сырой нефти в марте составила 101,9 млн. баррелей в день. Таким образом, учитывая объявленное рядом стран ОПЕК+ сокращение добычи нефти на 1,16 млн. баррелей в день, можно предположить, что к концу 2023 года на рынке образуется дефицит предложения в размере от 1,5 до 2,5 млн. баррелей в день (реальный размер дефицита будет зависеть от увеличения добычи нефти странами, не входящими в картель, и возможного сокращения добычи в России в связи с введенными санкциями). Цены на нефть слегка подпрыгнули вверх после выхода обзора, но пока по итогам текущих торгов снижаются на 0,44%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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