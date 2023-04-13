S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 4070-4130п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 4070-4130 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 продолжил откат вниз от середины восходящего канала. MACD указывает на продолжение краткосрочного растущего тренда, хотя и сигнализирует об ослаблении активности "быков". RSI также возвращается из зоны перекупленности ближе к нейтральным значениям. График отражает формирование паттерна "двойная вершина", однако в ближайшую сессию бенчмарк, вероятнее, продолжит движение в рамках торгового диапазона 4070-4130 пунктов", - отмечается в комментарии.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США, по мнению аналитика, сигнализируют о восстановлении котировок в предстоящую сессию. В то же время инвесторы предпочитают сохранять осторожность в преддверии стартующего 14 апреля сезона отчетностей, который откроют релизы крупнейших банков.

"Доходности казначейских облигаций в начале торгового дня возобновляют рост, хотя остаются в рамках узкого диапазона, - пишет Попцова. - Десятилетние трежерис прибавляют 2 б.п., вернувшись к отметке 3,42%, ставка по двухлетним бумагам остается вблизи 3,97%. Влияние на движения котировок сегодня способны оказать данные производственной инфляции за март. Рост цен месяц к месяцу, как ожидается, несколько превысит февральский результат, однако продолжит замедление в годовом сопоставлении за счет высокой базы марта 2022 года".

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