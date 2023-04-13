"Открытие Инвестиции" повышает прогнозную цену акций Белуга Групп до 5500 руб

Аналитики "Открытие Инвестиции" повысили прогнозную цену акций "Белуга Групп" до 5500 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что подразумевает потенциал роста котировок в размере 26% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

Рекомендация для бумаг компании подтверждена на уровне "покупать".

"Финансовые и операционные результаты "Белуги" за 2022 год превзошли наши ожидания, и особенно по чистой прибыли, - пишут эксперты. - Выручка выросла на 30% г/г до 97,3 млрд руб. Показатель EBITDA продемонстрировал динамику +66% и составил 17,4 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 119% и составила 8,4 млрд рублей. Несмотря на внешнее давление и сложную геополитическую ситуацию, бизнес "Белуги" продолжает свое эффективное масштабирование (рост продаж на фоне увеличения операционной маржи и низкой долговой нагрузки). К тому же, операционный денежный поток выправился в втором полугодии за счет возврата оборотного капитала, что, с учетом некоторых сложностей в первой половине 2022 года, внушает дополнительный оптимизм. При этом в I квартале 2023 года "Белуга" продолжила диверсификацию цепочек поставок, подписав новые контракты с партнерами из Италии и ЮАР".

Аналитики подчеркивают, что финансовые результаты компании за 2022 год транслировались в солидную дивидендную доходность - на состоявшемся 13 марта 2023 года заседании совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2022 года в размере 400 рублей на одну акцию до налога, в общей сложности 4,5 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям.

"Таким образом, общая выплата за год, включая промежуточные дивиденды по итогам I полугодия и III квартала, составила 625 рублей на одну акцию, всего -7,5 млрд рублей, или 89% чистой прибыли по МСФО за 2022 год. Столь высокие выплаты стали возможны в том числе, за счет низкой долговой нагрузки, а также за счет asset-light бизнес-модели, поскольку у "Белуги" весьма умеренные инвестиции в капитальные фонды", - резюмируют стратеги инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.